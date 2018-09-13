حصريا.. هذه أهم نقاط جدول أعمال مؤتمر ترهونة

أكد مصدر مطلع من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل والمدن الليبية الذي سيعقد في مدينة ترهونة يوم بعد غدا السبت، بأن المؤتمر سيخرج بنتائج لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد ولن يكتفي بمناقشة موضوع المصالحة الوطنية فقط.

وكشف المصدر في اتصال مع بوابة افريقيا الإخبارية بعض نقاط جدول الأعمال التي سيتم مناقشتها في المؤتمر، والتي أكد أنه سيتم الدفع بوضعها موضع التنفيذ حال إقرارها من قبل المشاركين الذين أكد أنهم سيمثلون كل شرائح المجتمع ومن كل المدن والمناطق الليبية، ومن بين النقاط التي سيتم مناقشتها وضع خارطة طريق للحل في ليبيا اعتمادا على ما سيقدمه الخبراء في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع، الذين تمت دعوتهم للمشاركة في أعمال المؤتمر، الذي سيختلف عن المؤتمرات السابقة التي أكتفت في أغلبها بموضوع المصالحة الوطنية، إلا أن هذا المؤتمر سيقدم حلول للأزمة وسيتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والأقليمية والدولية لوضعها موضع التنفيذ باعتبارها مطالب الشعب الليبي دون إملاءات خارجية .

وأضاف المصدر، أن اللجنة التحضيرية حرصت على ضرورة الاستفادة من كل الخبرات في مختلف التخصصات حيث سيكون من بين المشاركين أساتذة الجامعات والخبراء، إضافة إلى علماء الدين المشهود لهم بالوسطية، علاوة على مشاركة شيوخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق.

وعن مصير اللواء السابع وما يقوم به في العاصمة طرابلس، قال المصدر أن اللواء لايمثل مدينة ترهونة لوحدها بل يضم ضباط وضباط صف وجنود من كل مناطق ليبيا، وهو يلتزم بكل ما يصدر عن لقاء أعيان وشيوخ القبائل والمدن الليبية، ويتعهد بالخروج من العاصمة بعد تطهيرها من الجماعات المسلحة غير القانونية، وتسليم مهمة تأمين العاصمة لقوات الشرطة والأمن.

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