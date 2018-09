تقرير فريق الخبراء يكشف مبررات أشرف بن إسماعيل لدعم الإرهاب

المتوسط – سامر أبو وردة

تواصل “المتوسط” نشر أبرز ما ورد في التقريرتقرير الذي أعده فريق الخبراء المعني بليبيا، بعد إجراء التحقيقات، والذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من سبتمبر الجاري.

جاء بالتقرير الرد الوارد من أشرف بن إسماعيل على الملاحظات المذكورة في التحقيق السابق لفريق الخبراء، حيث قدم “بن إسماعيل” وثائق تشير إلى مساهمته المالية في الإجلاء الطبي لمقاتلين من عملية البنيان المرصوص ولعدد من موظفيه الذين أصيبوا أثناء قصف مستودعاته في بنغازي عام ٢٠١٤.

وبحسب التقرير، فقد نفى “بن إسماعيل”، عندما أجرى الفريق مقابلة معه، ضلوعه في إجلاء أفراض منتمين إلى منظمات مدرجة في قائمة العقوبات، مشدداً على أنه عندما كان مسؤولا عن هيئة الجرحى لم يكن لديه أي وسيلة للتحقق من هوية الجرحى الذين ينقلون إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي.

وكان فريق الخبراء قد ذكر في تقريره النهائي السابق، الصادر يوم الجمعة 10 يونيو 2017م، في الصفحة رقم “16”، أن رجل اعمال ليبي يدعى أشرف بن إسماعيل هو المسؤول عن النقل والرعاية الطبية لمليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي بما فيهم تنظيم أنصار الشريعة بنغازي المصنف كتنظيم إرهابي.

يشار إلى أن وزيرة الصحة السابقة، فاطمة الحمروش، كانت قد أكدت في تصريحات صحفية، أن أشرف بن إسماعيل الهارب في دولة تركيا, قد قام بالاستيلاء على “3” مليار دولار نقداً، وأضافت أن هناك فساد مالي كبير في ملف الجرحى بدأ خلال فترة حكومة ” عبدالرحيم الكيب ” شهر نوفمبر 2011م.

ومن المعروف أن أشرف بن إسماعيل ارتبط بعلاقات وثيقة بكل من إسماعيل الصلابي وسالم دربي ومحمد الغرابي وجلال المخزوم خلال سيطرة التنظيمات الإرهابية على مدينة بنغازي.

