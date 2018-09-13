الرئاسي يصدر قرارا استجابة لمشروع الإصلاحات الاقتصادية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بفرض “رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية”.

وبحسب القرار رقم 1300 لسنة 2018 يتولى “السراج والكبير تحديد مقدار الرسم الذي يفرض بموجب القرار المذكور” ويصدر بذلك قرار من السراج.

ويقضي القرار بأن “تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن”.

وبحسب القرار “تحدد أوجه التصرف في عائد الرسم المفروض بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة”.

ويقضي القرار بتشكيل “لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعضوية مندوب عن مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد” تتولى متابعة نتائج تطبيق هذا القرار وتقييمها واقتراح المعالجات التي ترى ضرورة اتخاذها”.

اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بانجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصر ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي”.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي على أن لا يخل هذا القرار بما لمصرف ليبيا المركزي من اختصاصات تتعلق بالإشراف على التعامل بالنقد الأجنبي وعليه إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار

وتسري إحكام هذا القرار على “طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره كما يسري على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور هذا القرار”.

وبحسب القرار “يتولى مصرف ليبيا المركزي إحالة كشف بالشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى تاريخ صدور هذا القرار واقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من اجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدوره”.

وبحسب القرار فانه يلغى “قراراي المجلس الرئاسي رقمي 379 لسنة 2017 و 52 لسنة 2018 بشأن تقرير رسوم جمركية وقرار المجلس الرئاسي رقم 1027 لسنة 2018 بشأن الموازنة الاستيرادية”.

يشار إلى أن القرار يأتي استجابة لاتفاق الإصلاحات الاقتصادية الموقع من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه احمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

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