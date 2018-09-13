منظومة جديدة لمطار زوارة الدولي

قامت إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات بتكليف فريق عمل للقيام بزيارة ميدانية إلى مطار زوارة الدولي لفك وإزالة منظومتي “أكمام الريح” القديمتين وتجميع وتركيب منظومة جديدة

ترأس هذه الزيارة رئيس قسم إنارة الحقل الجوي حيث سيشرف على استكمال إجراءات السلامة المطلوبة وتحديد اتجاه الرياح وسرعتها واتجاه هبوط وإقلاع الطائرات على المهبط

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