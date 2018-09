«قنيدي»: جئنا إلى طرابلس بعد أن كثر فيها الفساد وتغولت المليشيات المسلحة

المتوسط:

صرح العميد محمد قنيدي، أحد قادة عملية «البنيان المرصوص» أن القوات المسلحة وكتائب ثوار السابع عشر من فبراير المساندة للجيش الليبي تقوم حاليا برفع الظلم وإقرار الأمن في العاصمة طرابلس وجميع المدن الليبية.

وقال « قنيدي» في لقاء مصور مع «ليبيا أوبزرفر» نبلغ الشعب الليبي بأننا جئنا إلى العاصمة طرابلس بعد أن كثر فيها الفساد وتغولت المليشيات والمجموعات المسلحة التي عاثت في العاصمة فسادا».

ووجه «قنيدي» كلمة للشعب الليبي، قال خلالها إن «القوات المسلحة الليبية ستسيطر على العاصمة طرابلس، حتى يعيش المواطن في العاصمة في أمن وآمان وتيسير له كل سبل الراحة والعيش الكريم».

أوضح «قنيدي» أنهم «لا يسعون للتدخل في شؤون السياسة وإنما جاؤوا كقوات مسلحة وثوار 17 فبراير من أجل بسط الأمن والآمان داخل العاصمة بعد أن انهارت كل سبل السيطرة الامنية داخل العاصمة طرابلس».

وتابع: «وسنبسط الأمن داخل العاصمة بقوة السلاح حتى يعيش المواطن داخل العاصمة في أمن وآمان» لافتًا إلى «أنهم انتظروا أكثر من ثلاثة سنوات من أجل أن يستتب الأمن داخل العاصمة ولكن دون جدوى؛ لذلك قرروا التدخل لحفظ الأمن داخل العاصمة طرابلس والسيطرة على كافة التشكيلات المسلحة الموجودة بالعاصمة».

وأكد «قنيدي» بأنهم أبناء الشعب الليبي وقد جاؤوا من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن المواطن البسيط والمشاكل التي يعاني منها من نقص في السيولة بالمصارف وانقطاع الكهرباء والأعمال الإجرامية التي تحدثت مثل الخطف والابتزاز المالي الذي تمارسه هذه المجموعات التي تبتز الحكومة في رزق و قوت الشعب الليبي».

وأوضح القائد في عملية «البنيان المرصوص» «لقد جئنا من أجل الشعب الليبي و مكتسباته التي تحصل عليها من حرية واستقلال بعد ثورة 17 من فبراير المباركة».

وختم العميد محمد قنيدي تصريحاته، داعيًا: « كل ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وكتائب وسرايا ثوار 17 فبراير بالالتحاق لدعم إخوانهم الذين جاؤوا من أجل رفع الظلم عن الشعب الليبي الكريم و طالبهم بالالتحاق بغرفة عمليات العاصمة لتطهير العاصمة من كل التشكيلات والمجموعات الاجرامية المخربة داخل العاصمة حتى يستتب الامن ويطمئن المواطن في في بيته ومعيشته».

