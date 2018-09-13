دعوة لعقد اجتماع العادي الأول لأعضاء الجمعية العمومية لشركة العامة للكهرباء

بنغازي 13 سبتمبر 2018 (وال)- دعا رئيس الجمعية العمومية لشركة العامة للكهرباء الدكتور عبد السلام محمد البدري، لعقد اجتماع العادي الأول لأعضاء الجمعية .

وأوضح الدكتور عبد السلام محمد البدري في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن الاجتماع سيعقد يوم 27 سبتمبر الجاري، بمقر مكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات على تمام الساعة العاشرة صباحاَ، من أجل مناقشة حزمة من البنود .

وأضاف الدكتور عبد السلام محمد البدري أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة : التقرير المقدم من رئيس الهيأة العامة للكهرباء؛ لمعالجة الأوضاع التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء، ودراسة الوضع القانوني للشركة، فيما يتناسب مع القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، وما يستجد من أعمال .

وأشار إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الاجتماع اليوم الذي يليه . (وال- بنغازي) أ م/ رت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال