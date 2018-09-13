لجنة طوارئ الرئاسي تطالب المواطنين بعدم الإستماع لـ ” المفتنين مثيري الأخبار الكاذبة “

ليبيا – طمأنت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي المواطنين بتوفر الوقود بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط ، مشيرةً إلى أن العمل جاري على توزيعه بشكل منظم وإعتيادي على كافة المناطق والمدن والقرى الليبية.

اللجنة أهابت في بيانها ، الأربعاء ، ذي الرقم 1269 والذي تلقت المرصد نسخة منه المواطنين بضرورة تعاونهم بمزيد من الوعي ونبذ كافة مظاهر الفوضى وعدم الإستماع إلى الإشاعات والأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة الهادفة إلى حدوث إرباك للمشهد العام.

ودعت لجنة الطوارئ والأزمة في ختام بيانها المواطنين إلى ضرورة التحلي بروح التعاون والمسؤلية والمساهمة في إستتباب الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون ، وفقاً لنص البيان.

المرصد – متابعات

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