جامعة الدول العربية تعلن رفضها عزم بريطانيا الاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة لديها

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رفضه القاطع لاعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا كتعويض لهجمات الجيش الإيرلندي، حيثُ يُتهم نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي.

واستنكر بيان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته العادية رقم 150؛ أي تشريعات أو إجراءات تخدم هذا الاتجاه معتبرةً أن المساس بأموال الشعب الليبي المجمّدة جزء من السيادة الليبية ولا ينبغي الاعتداء عليها.

كما ذكّر المجلس بأن هذه الخطوات تخالف قرار مجلس الأمن رقم (1973/2011 ) الذي يؤكد وقوفه مع ليبيا ويدعم حقها في اللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية، من أجل حمايةً أموالها وأصولها المجمدة ويرى المجلس أن هذه الخطوة قد تكون سابقة تفتح المجال لمزيد من الاعتداءات مستقبلا، والمساس بأموال أي دولة أخرى دون إتخاذ إجراءات رادعة.

وأكد بيان المجلس وقوفه مع دولة ليبيا ودعم حقها في اللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية، لحمايةً أموالها وأصولها المجمدة.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية الحكومة البريطانية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بالخصوص خاصة أن ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي قد تمت تسويته بين حكومتي البلدين، وتعاونت ليبيا في حينه مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف، وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة.

وختم البيان مجددًا رفضه وإدانته لهذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي، يحذر من أن تكون سابقةً قد يستند عليها آخرون مستقبلاً للمساس بأموال دول أخرى.

