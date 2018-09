وزير الحكم المحلي بالمؤقتة: أطالب مجلس النواب بمد عمل البلديات لفترة ثانية

المتوسط: خاص

طالب وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة، محمد الفاروق المهدي، مجلس النواب بتمديد مدة عمل البلديات لولاية ثانية أسوة بالأجسام التشريعية الأخرى.

وأضاف «الفاروق» في تصريح خاص لصحيفة «المتوسط»، أنه يطالب كذلك بإلزام الحكومتين بتسييل ميزانية لها للباب الثاني والثالث وفق توزيع ومعايير ميزانية عام 2014، وإعطائهم فرصة أخرى لأن المدة التي انقضت لم تسييل لهم أي ميزانية وإنما أعطيت لهم بعض المبالغ فقط، وهذه لاتكفي لإنجاح عمل البلديات وتقييمها».

وأشار «الفاروق» إلى «ضرورة عودة المجالس البلديات التي تم استبعادها في فترة معينة تحت ظروف معينة مع احتساب المدة المفقودة لهم».

وطالب أيضًا الوزير بالحكومة المؤقتة، من لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب، «متابعة كل الأمور التي تتعلق بالبلديات مع تشكيل لجان بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي لفصل الاختصاصات وإعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية وفق ما هو ممنوح لهم حسب القانون 59 للإدارة المحلية، مع ضرورة عقد اجتماع مع الوزارتين لتوحيد الجهات التابعة لها».

كما طالب أيضا من لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب، أن ترعى اجتماع تقابلي بينه وبين وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق بداد قنصو.

