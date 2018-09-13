المشري يبشّر الليبيين ويهدّد المعرقلين

تحدث خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها، الأربعاء، باستفاضة خلال “فيديو” نشرته صفحة المجلس الرسمية

وتوقع “المشري” معالجة أزمة السيولة خلال شهرين من الآن، بعد اتخاذ حزمة من القرارات ستساهم في تخفيض الأسعار وتوفير السيولة إضافة إلى إصدار قوانين رادعة ضد “الفساد” الذي شمل ملفي “الاعتمادات والدعم”

قال “المشري” إن المصارف سوف تلتزم ببيع العلمة الأجنبية بسهولة على سعر الصرف الجديد بعد تعهد البنك المركزي بتوفيرها نقدا، وهدد كل المعرقلين لهذه الإصلاحات بالعقوبات والقوانين الرادعة

كما تحدث عن رفع سقف الحوالات المتعلقـة لأغراض العلاج والدراسـة بجميع مستوياتها، وفرض رسوم على كل العمليات باستثناء المشاريع الضرورية “كالكهرباء والنفط” فليس عليها أن تدفع القيمة، التي لم يتم تحديدها حتى الآن.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة كافة التجار إلى مساعدة الجهات التنفيذية بإيداع أموالهم بالمصارف لإعادة ضخها، ونقل تعهد المصرف المركزي بتوفير قيمة النقد الأجنبي للاعتمادات، كما نوّه بأنه ستضاف قيمة 500 دولار لكل فرد على مخصصات أرباب الأسر لسنة 2018

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