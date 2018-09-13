داخلية الوفاق : غرفة تأمين العاصمة باشرت العمل بالبوابات داخل الأحياء لحفظ الأمن

ليبيا – قام المكتب الإعلامي بوزارة داخلية الوفاق بجولة إعلامية للوقوف على إستعدادات غرفة تأمين العاصمة بالوزارة للبدء في إنشاء التمركزات الأمنية والدوريات داخل أحياء وشوارع العاصمة طرابلس.

المكتب الإعلامي أشار فى إيجاز صحفي تلقته منه المرصد إلى أن غرفة تأمين العاصمة جاءت بقرار من وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور والتي تشمل جميع مديريات المنطقة الغربية وذلك لدعم مديرية أمن طرابلس.

وأضاف أن الهدف من إنشاء الغرفة الحفاظ على الأمن والإستقرار والممتلكات العامة والخاصة إلى جانب المجاهرة بالأمن داخل أحياء العاصمة.

ونوّه المكتب الإعلامي إلى أن وزارة الداخلية بعيدة كل البعد عن كل التجاذبات السياسية،لافتاً إلى أن دورها يتمثل في حماية وسلامة المواطن ومحاربة الجريمة بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن والأمان داخل البلاد.

المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية ثمن كل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمشاركة في الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس ، وفقاً لنص ذات الإيجاز.

المرصد – متابعات

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