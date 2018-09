المتوسط:

أصدرت لجنة الطوارئ والأزمة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي بيانًا حمل رسالة طمئنة للمواطنين، وذلك بتوفير الوقود بجميع مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط .

وأضاف البيان الي تحصلت صحيفة «المتوسط» على نسخة منه، أن «العمل جاري على توزيعه بشكل منظم واعتيادي على كافة المناطق والمدن والقرى الليبية».

وأهابت اللجنة في بيانها، الذي حمل رقم (1269) لعام 2018، المواطنين بضرورة تعاونهم بمزيد من الوعي ونبذ كافة مظاهر الفوضى وعدم الإستماع إلى الشائعات والأخبار الكاذبة المثيرة للفتنة الهادفة إلى حدوث إرباك للمشهد العام.

ودعت لجنة الطوارئ والأزمة في ختام بيانها المواطنين إلى ضرورة التحلي بروح التعاون والمسؤولية والمساهمة في استتباب الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

The post «طوارئ الرئاسي» تعلن انتهاء أزمة الوقود.. وتؤكد: متوفر بجميع مستودعات البريقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية