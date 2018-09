المتوسط:

قامت إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات بتكليف فريق عمل للقيام بزيارة ميدانية إلى مطار زوارة الدولي لفك وإزالة منظومتي «أكمام الريح» القديمتين وتجميع وتركيب منظومة جديدة.

وأوضح الرسمي لمصلحة المطارات، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه الزيارة ترأسها رئيس قسم إنارة الحقل الجوي حيث سيشرف على استكمال إجراءات السلامة المطلوبة وتحديد اتجاه الرياح وسرعتها واتجاه هبوط وإقلاع الطائرات على المهبط

The post مصلحة المطارات تعلن تركيب منظومة جديدة لتحديد اتجاه الرياح بمطار زوارة الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية