اخبار ليبيا الان

المفتاح الليبي للأمن في أوروبا

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، “لقد كنا دائما على قرابة من الشعب الليبي… استثمرنا في رعايته الصحية، وفي الخدمات الأساسية، وفي الأمن، وفي الحكومة المحلية. الآن ازدادت الحاجة إلى هذه الاستثمارات. هذا أمر مهم بالنسبة لليبيين، بالنسبة لنا — الأوروبيين، لأنه لا يوجد أمن واستقرار في أوروبا، إذا لم يكن هناك أمن واستقرار في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك