المفتاح الليبي للأمن في أوروبا

قالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، “لقد كنا دائما على قرابة من الشعب الليبي… استثمرنا في رعايته الصحية، وفي الخدمات الأساسية، وفي الأمن، وفي الحكومة المحلية. الآن ازدادت الحاجة إلى هذه الاستثمارات. هذا أمر مهم بالنسبة لليبيين، بالنسبة لنا — الأوروبيين، لأنه لا يوجد أمن واستقرار في أوروبا، إذا لم يكن هناك أمن واستقرار في ليبيا”.
عن مصدر الخبر
موقع سبوتنيك الروسي
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