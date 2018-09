المتوسط:

أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق، القيام بجولة إعلامية للوقوف على استعدادات غرفة تأمين العاصمة بالوزارة للبدء في إنشاء التمركزات الأمنية والدوريات داخل أحياء وشوارع العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، أن غرفة تأمين العاصمة جاءت بقرار من وزير داخلية الوفاق العميد عبدالسلام عاشور والتي تشمل جميع مديريات المنطقة الغربية وذلك لدعم مديرية أمن طرابلس.

وأضاف أن الهدف من إنشاء الغرفة الحفاظ على الأمن والإستقرار والممتلكات العامة والخاصة إلى جانب المجاهرة بالأمن داخل أحياء العاصمة.

The post «داخلية الوفاق»: غرفة تأمين طرابلس تبدأ في إنشاء تمركزات ودوريات أمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية