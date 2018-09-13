معيتيق : الإصلاحات الإقتصادية ستقطع الطريق على السماسرة

ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن توقيع الحزمة الأولى من الإصلاحات الإقتصادية جاء بعد جهود مضنية استمرت اكثر من عامين قبل ان يتم توقيعها مساء الأربعاء فى طرابلس .

وفى منشور عبر صفحته على فيسبوك أعرب معيتيق عن سعادته لتوقيع هذه الحزمة الاولى من الإصلاحات الاقتصادية قائلاً بأنه كان يُصر عليها منذ تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها .

وأشار معيتيق فى منشوره إلى حضور التوقيع من قبل كل من رئيس المجلس الرئاسي و رئيس مجلس الدولة الإستشاري و محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

وأعرب عضو الرئاسي عن أمله فى ان يكون هذا القرار بداية لحزمة من القرارات التي سيتم اتخاذها الأيام القادمة والتي قال إنها ستساهم في رفع المعاناة على المواطن وإنخفاض أسعار السلع الاساسية وقطع الطريق على السماسرة، وان يكون نقطة تحول تاريخية في مستقبل البلاد وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات

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