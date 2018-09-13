السويحلي عن توقيع الإصلاحات الإقتصادية : توظيف سياسي مقزز للبقاء على الكراسي

‏ليبيا – أعرب رئيس مجلس الدولة الإستشاري السابق عن إستغرابه من بعض المواد الواردة فى برنامج الإصلاحات الإقتصادية المُوقع بين الرئاسي والمصرف المركزي بحضور خلفه فى رئاسة المجلس خالد المشري .

وفى تغريدة نشرها بوقت متأخر من مساء الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، إعتبر للسويحلي إن ماتم التوقيع عليه به تَجاهُل لصرف علاوة الأبناء المتوقفة منذ 2013 وزيادة مكافأة المتقاعدين الذين قال إنهم يعيشون على الكفاف .

وأرفق رئيس مجلس الدولة السابق مع تغريدته نسخاً عن رسالتين وجههما إلى الرئاسي إبان فترة ولايته وتنص هذه الرسائل على ضرورة رفع وصرف علاوة الأبناء التي أقرها المؤتمر العام سنة 2013 .

وإعتبر السويحلي هذ التجاهل أمراً محيراً وقال : ” سنتحصل على 15مليار دينار تقريباً من رفع سعر الدولار وتكلفة البندين 4 مليارات فقط ! ” وذلك فى إشارة منه لبندي علاوة الأبناء ومكافأة المتقاعدين .

وفى ختام تغريدته إعتبر السويحلي إن ما تم توقيعه اليوم يأتي برمته للتوظيف السياسى بهدف لبقاء أطول فترة على الكراسى قائلاً : ” هذا التوظيف تصاعد اليوم بشكل مقزز ” .

المرصد – متابعات

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