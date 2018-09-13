قنيدي ينضم إلى الصراع المسلح

ظهر العميد الموقوف “محمد قنيدي” أحد قادة “البنيان المرصوص” في مقطع مصوّر وخلفه راجمة صواريخ، معلنا عن عملية مسلحة جديدة في العاصمة طرابلس لرفع الظلم عن أهل العاصمة على حد تعبيره

العميد الموقوف من قبل رئيس المجلس الرئاسي قال إن قواته لا تسعى للتدخل في شؤون السياسة وإنما ستشارك كقوات مسلحة تنتمي إلى المؤسسة العسكرية وتساندها قوات من ثوار 17 فبراير وأنهم يريدون بسط الأمن في العاصمة خصوصا بعد الأحداث الأخيرة، التي “كما قال” لا حل لها سوى فرض الأمن بقوة السلاح

قنيدي، آمر الاستخبارات العسكرية في عملية البنيان المرصوص صرّح في وقت سابق عبر إحدى القنوات الليبية أنه سيقوم بعمليات نوعية داخل الأراضي المصرية بسبب تدخلها في المشهد الليبي على حد وصفه، واعتبار كل الضباط الذين حضروا اجتماع القاهرة “خونة”، مما دفع رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق

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