الثني يوجه بتنفيذ مشاريع الحكومة العالقة ببلدية المرج

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثنيّ تعليماته باستكمال المشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها في بلدية المرج وبشكل عاجل .

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأربعاء بمكتبه بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية وعدد من المعنيين ، بحث خلاله أسباب تعثر تنفيذ عدد من تلك المشاريع .

وأصدر الثني تعليماته لمدير جهاز تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، بالتنسيق الفوري مع قطاع الإسكان والمرافق ببلدية المرج للتواصل مع الشركة المنفذة لمشروع عقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالبلدية لاستكماله بشكل سريع، مشدداً على ضرورة زيادة وتيرة سرعة العمل في بقية المشروعات المتعاقد عليها.

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