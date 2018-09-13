الحبري: الإصلاحات الاقتصادية اختصاص للمركزي

العنوان-البيضاء

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري في تصريحات تلفزيونية إن أعضاء المجلس الحالي بالمصرف المركزي يستعدون لعقد اجتماع يوم الأحد المُقبل في بنغازي بشأن سعر الصرف.

وأوضح الحبري أن أعضاء مجلس الإدارة قد طرحوا فكرة عقد اجتماع شامل من خلال المجلس الرئاسي.

وحول برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والمصرف المركزي الأربعاء، أشار الحبري إلى أن موضوع الإصلاحات من اختصاص المصرف المركزي.

وأشار نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تستلزم إما قوانين جديدة أوتعديل القوانين القائمة،مُضيفاً أنه يجب أن تكون هناك لجنة عليا يشترك فيها الجميع للإشراف على الإصلاحات الاقتصادية.

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