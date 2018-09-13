الشيباني: على المنظمات الدولية القيام بواجبها إزاء المهاجرين

استعرضت رئيسة الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا الإنجازات التي قامت بها فير نقل المهاجرين خلال الفترة الماضية وما قدمته من خدمات صحية وإعاشية لهم .

وناقشت خلال اجتماع عقده معها وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق محمد الشيباني أمس الأربعاء ، نتائج اللجنة المكلفة بقرار من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة بشأن التواصل مع المنظمات الدولية في هذه الأزمة التي تمر بها العاصمة طرابلس، والعمل على كيفية نقل المهاجرين من مراكز الإيواء الواقعة بالقرب من أماكن الإشتباكات التي حصلت خلال المدة الماضية.

من جهته أضاف الشيباني أنه يجب على المنظمات الدولية القيام بواجبها كلاً حسب إختصاصه، كما شدد الوكيل على ضرورة إيفاء المنظمات بوعودها التي تم الإتفاق عليها خلال الإجتماعات السابقة.

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