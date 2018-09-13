"عودة رجال القذافي"… مبادرة ليبية جديدة لحل الأزمة

تونس- سبوتنيك. وقال رئيس المجموعة الليبية للسلام، يوسف كاشونة، الممثل لمجموعة من قيادات النظام السابق في ليبيا في مؤتمر صحفي مشترك عقده الليلة في تونس مع ممثلين من تيارات مجتمعية مختلفة لطرح المبادرة، أن الخطة المقترحة للحل في ليبيا تتعلق “بمبادرة وفق رؤية علمية وعملية تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل الداخلية في البلاد “.

وأكد كاشونة، على أن “هذه المبادرة، التي تجمع قيادات من عملية الكرامة ومن النظام السابق وثوار 17 فبراير، تنطلق من صرخات المواطنين ودموع الفقراء والنازحين ومن براثن الفساد والإرهاب”.

وأفاد المتحدث، بأن وجود ممثلين عن كل الأطياف المحلية في ليبيا يعطي للمبادرة في حد ذاتها صورة مصغرة عن إمكانية إقرار مصالحة داخلية محلية بين كل الليبيين عبر حوار ليبي- ليبي.

وتلى باسم عاشوري، عضو المبادرة ممثلا لثوار 17 فبراير، نص المبادرة والخطوات الأربع، التي تتأسس عليها وهي إنهاء الحرب وحل التشكيلات المسلحة كخطوة أولى لاستتباب الأمن وتفويض صلاحيات رئيس المجلس الرئاسية إلى رئيس أزمة تتشكل من الكفاءات والشخصيات الوطنية، وعقد ملتقى للمصالحة الوطنية تحضره كل القوى السياسية والاجتماعية للاتفاق على مشروع وطني وميثاق سياسي شامل للمصالحة، وتكوين مجلس رئاسي انتقالي.

هذا وترتكز المبادرة الجديدة على تشكيل حكومة كفاءات وتكوين مجلس رئاسي وعقد مؤتمر وطني للمصالحة وحل التشكيلات المسلحة وتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية.