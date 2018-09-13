أهالي الزنتان يدينون تفجير المؤسسة الوطنية للنفط

أدان أهالي الزنتان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المؤسسة الوطنية للنفط مؤخراً وأودى بحياة اثنين من العاملين بالمؤسسة، وإصابة 10 آخرين .

وعقال الأهالي في بيان صادر عنهم أن المساس بهذا المرفق يتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً ضد الإرهابيين والعابثين بأمن وسلامة المرافق الحيوية للشعب .

وأكد الأهالي على ضرورة الإسراع بما جاء في اجتماع الزاوية الأخير والمتمثل بالترتيبات الأمنية والمحافظة على المنشآت الحيوية ، بالتزامن مع السرعة بإنجاز الإصلاحات الإقتصادية التي أصبحت تمثل هاجساً للمواطن الذي يعاني من أزمات متعددة أثقلت كاهله.

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