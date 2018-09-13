الثني يناقش المشروعات الهامة والإستراتيجية الخاصة بقطاع الكهرباء

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري أوضاع الشبكة الكهربائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

الإجتماع ناقش بحسب إيجاز صحفي تلقته المرصد من المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إستعداد الهيئة للحفاظ على إستقرار الشبكة مع دخول فصل الشتاء المقبل بالإضافة إلى المشروعات الهامة والاستراتيجية الخاصة بقطاع الكهرباء.

ووجه رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء لأعضاء الجمعية العمومية للشركة للاجتماع العادى الأول الذي سيعقد يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 .

ووفقاً لصورة من الدعوة تلقتها صحيفة المرصد فسيعقد الإجتماع بمقر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الساعة العاشرة صباحاً.

وسيناقش الاجتماع التقرير المقدم من رئيس الهيئة العامة للكهرباء المعالجة الأوضاع التي تمربها الشركة ودراسة الوضع القانوني لها بما يتناسب مع القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.ومايستجد من اعمال أخرى.

المرصد – متابعات

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