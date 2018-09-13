تعميم هام لمدراء الأمن والصيدليات من داخلية الحكومة المؤقتة

عممت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة على مدراء الأمن بالمناطق وكل ضمن اختصاصه كتاباً رسميا يقضي بإلزام الصيدليات الواقعة ضمن مناطقهم بالتقيد بالمادة الـ 19 من قانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية .

ويتضمن التعميم الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك ” عدم رد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، مع التشديد على عدم استخدام الوصفة أكثر من مرة .

كما شددت الوزارة على وجوب الإحتفاظ بتلك الوصفات مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتر الوصفات الطبية .

وألزمت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بحسب التعميم الصيدليات بإعداد سجل خاص تقيد به جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة الى كل صيدلية ، يثبت عليه تاريخ ورود الدواء وقيد المصروف أولاً بأول .

وأوجبت الوزارة على الصيدليات إرسال كتاب رسمي خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهرين الأول والسابع بكل سنة يحوي كشوفات تفصيلية عن الوارد والمصروف من تلك الأدوية طيلة الأشهر الماضية .

كما وحذرت الصيدليات المخالفة لهذا التعميم من تعريض نفسها لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار .

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