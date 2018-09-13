أمن طرابلس: نستنكر البيانات “الاستفزازية” الصادرة من بعض الجهات

استنكرت مديرية أمن طرابلس، البيانات “الاستفزازية” التي تخرج بها بعض الجهات، واصفة إياها بأنها بيانات تزيد من التقاتل، وإراقة الدماء، وتشجع على الأعمال العدوانية. ‎

واستهجنت المديرية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية الأربعاء، قصف مطار معيتيقة وما حوله من مساكن بالقذائف، معتبرة أن تلك التصرفات تخرج ممن أسمتهم أعداء الوطن الذين تؤرقهم جهود التهدئة والتصالح. ‎

كما رحبت المديرية بجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والاتفاق الذي أثمر عن توقف القتال في العاصمة، وما أُقرّ من ترتيبات لإعادة الأمن والأمان إلى طرابلس. ‎

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم الانجرار نحو الفوضى في هذا “الوقت الحرِج الذي تمر به العاصمة”.

‎يشار إلى أن مدينة طرابلس شهدت، مساء الثلاثاء، اشتباكات مسلحة محدودة في منطقة طريق مطار طرابلس، وسقوط قذائف قرب مطار معيتيقة وفي منطقة أبو سليم، دون وقوع أي خسائر بشرية.

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