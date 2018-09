المتوسط:

أكدت المتحدثة باسم البعثة الأممية لدى ليبيا، سوسن غوشة، ” إن المبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة غسان سلامة لم يتقدم بطلب إحاطة سرية إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في طرابلس وليبيا”.

يذكر أن المبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة غسان سلامة قد عقد اجتماعا مع أطراف الاشتباكات الأخيرة في طرابلس ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج لبحث الترتيبات الأمنية.

