وزراء الخارجية العرب: لا مساس بسيادة ليبيا

أكّد مجلس جامعة الدول العربية رفضه كافة أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، مُجدداً دعمه الكامل للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني؛ لبسط الأمن والاستقرار في ليبيا.

وخلصت الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى قرارٍ بعنوان “تطورات الوضع في ليبيا” شدّد على دعم الجامعة للاتفاق السياسي المُوقع في مدينة الصخيرات عام 2015.

وبحسب القرار، فإنّ المجلس يؤكد على ضرورة الالتزام بمخرجات جولات الحوار السياسي التي جرت بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، برعاية مبعوث الأمم المُتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

وأشار مجلس جامعة الدول العربية إلى ضرورة التركيز على وضع الأصول الليبية المُجمدة في الخارج، ومُراقبتها وفقاً للقوانين المعمول بها، مُضيفاً أنّه يجب التعاون مع المجلس الرئاسي فيما يخصّ هذا الشأن.

وحول تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، عبّر المجلس عن قلقه من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع حيوية مهمة في ليبيا، وأبرزها الهجوم على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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