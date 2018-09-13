الكشف عن موعد وصول المياه إلى مدينة طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، بدء وصول المياه بشكل تدريجي لمدينة طرابلس يوم الجمعة صباحاً الموافق 14 من سبتمبر الجاري.

وبحسب صفحة النهر الصناعي، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تمكن العاملون بحقول آبار مياه الحساونة، من زيادة عدد الآبار العاملة ورفع الانتاج وفتح صمامات التحكم بموقع الشويرف.

ونوه الجهاز، أن موعد ضح المياه سيكون الجمعة، ما لم يحدث أي ظرف طارئ غير متوقع، خاصة مع استمرار تعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة.

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