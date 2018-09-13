بعد تهديد حفتر بنقل المعركة… تحركات عسكرية في الجزائر (فيديو)

يقوم الجيش الجزائري بتحركات عسكرية للاشتباك مع العدو بالذخيرة الحية، تزامنا مع تصريحات منسوبة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، يهدد فيها بنقل الحرب في لحظات إلى الحدود الجزائرية.

وقال تلفزيون “النهار” الجزائري إن “حفتر تناسى أو أنه لا يعلم أن عقيدة الجيش الشعبي الجزائري أنه لا يتدخل خارج الحدود الجزائرية، كما نسي أن السياسة الجزائرية تعتمد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الجزيرة” القطرية اللواء حفتر وسط مجموعة من مؤيديه وهو يتحدث عن إمكانية نقل الحرب في لحظات إلى الحدود الجزائرية.

وبالتزامن مع نشر التصريحات المنسوبة لحفتر، شملت تحركات الجيش الجزائري تنفيذ محاكاة لاشتباك مع العدو في حرب برية، خلال التدريب العسكري “اكتساح — 2018″، الذي يتم فيه استخدام الذخيرة الحية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، التي أشارت إلى أن التدريب يتضمن اشتباك القوات الجزائرية مع العدو على خط التماس المباشر بينهما، بمشاركة الوحدات التابعة للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف.

وجرت التدريبات بحضور نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الذي زار موقع التدريب يوم الثلاثاء 11 سبتمبر / أيلول، بحسب (واج)، بينما نشرت قناة “النهار” الجزائرية مقطع فيديو لجانب منه.