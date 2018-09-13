الجمالي: يجب على الأطراف الليبية أن تعي مسؤولياتها تجاه مأساة الشعب الليبي

ليبيا – دعا مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الجمالي الأطراف الليبية إلى وضع السلاح وتفعيل المصالحة بينهم والإسراع في إقامة كيان سيادي مستقل والمساعدة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات في البلاد.

الجمالي حث وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة المجموعة الليبية للسلام الأطراف الليبية على تفعيل مسار الحوار الوطني لإنقاذ ليبيا والحد من الفوضى السياسية والمؤسساتية والأمنية في البلاد.

وأكد المبعوث العربي إلى ليبيا على أن الشعب الليبي يدفع ثمناً غالياً بسبب الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أنه أمام هذه الأوضاع يجب على الأطراف الليبية أن تعي مسؤولياتها تجاه مأساة الشعب الليبي.

وتابع قائلاً:”يجب إقامة كيان يؤمن المستقبل لكل الليبيين، ويجب أن يطمئن كل الليبيين بأن لهم مكان في ليبيا دون إقصاء ، تفعيل قانون العفو العام ساهم في دفع المسلحين إلى تسليم سلاحهم لجهة أمنية سيادية في ليبيا وإنني على يقين أن 80% من هؤلاء المسلحين وأعضاء الميليشيات إذا شعروا بأن مستقبلهم مضمون في ليبيا سيسلمون سلاحهم ولن يقبلوا بالعيش في ظل وضع متوتر لهم ولعائلاتهم”.

وأشار الجمالي إلى أن الجامعة العربية تؤيد المبادرة الجديدة التي طرحتها المجموعة الليبية للسلام المشكلة من قيادات من “ثوار 17 فبراير” و”عملية الكرامة” والنظام السابق بالإضافة أنها تدعم كل مبادرة ليبية ليبية تعزز الحوار الداخلي بين الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية