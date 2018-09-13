تحريات أمن بنغازي تلقي القبض على شخص يقوم باستخراج بطاقات شخصية مزوّرة

بنغازي 13 سبتمبر 2018 (وال) – تمكن أعضاء تحريات مديرية أمن بنغازي من ضبط أحد الأشخاص يقوم بمزاولة استخراج بطاقات شخصية ليبية مزورة لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية مقابل مبلغ مالي وبحوزته سبعة بطاقات.

وأوضحت معلومات وتحريات مديرية أمن بنغازي أن بعد ما تم استهداف المدعو (م.أ.ع.ا) وضبطه والتأكد من قيامه بتزوير بطاقات شخصية ليبية.

هذا وعثر بحوزت المدعو (م.أ.ع.ا) على بطاقات شخصية مزورة لشخص يدعى (ع.س.س.ع ) طبرق، وشخص يدعى(ع.ش.ع.ا) طبرق، وشخص يدعى (ق.م.ج.س) طبرق، بالإضافة إلى شخص يدعى (ب.ع.ع.ا.م ) طبرق، وشخص يدعى (س.ع.ع.ع ) طبرق، وشخص يدعى (ص.ع.م.ا ) طبرق، وشخص يدعى (ع.م.و.م ) طبرق.

وأشارت التحريات إلى أن المدعو اعترف بمزاولة نشاطه غير القانوني، وبأن البطاقات التي ضبطت معه مزورة، حيث قام بأخذ صور شخصية من أصحابها وبيناتهم الشخصية في ورقة وهم أصلاً من الجنسية المصرية.

وتابعت التحريات أن المتهم اعترف بإعطاء البيانات لشخص يدعى (ع.م.د)، مقيم بمدينة طبرق الذي يعرف شخص يعمل بقسم البطاقات الشخصية طبرق يقوم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج بطاقات شخصية مقابل مبلغ مالي قدره 500 دينار على كل بطاقة.

وأضافت: أنه أعترف بأنه يأخذ أيضاً مبلغ مالي قدره 100 دينار من كل صاحب بطاقة لنفسه، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع جهات الاختصاص وعليه تم إيداعه بالحجز القانوني بالوحدة وتكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن أصحاب البطاقات واستحضارهم وتم اّتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الأوراق للنيابة. (وال – بنغازي) ع ع / هــ ع

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