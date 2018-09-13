ضبط 46 مهاجراً غير قانوني في صبراتة

ضبطت الغرفة الأمنية بصبراتة والقوة البحرية مكتب الهجرة غير الشرعية 46 مهاجراً غير قاتوني ، غالبيتهم من السودان ، كانوا على متن قارب مطاطي يقل 150 راكباً.

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية بصبراتة المقدم باسم الغزالي لقناة ليبيا، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن القارب خرج من شواطئ مدينة الزاوية بعد قطعه مسافة 3 كم تعطل محرك القارب ، و عُثر على 46 راكباً ، فيما زال مصير البقية مجهولاً.

وأضاف أن البحث لازال جارياً عن البقية ، وأنه تم التواصل مع المنظمات الدولية لترحيل المهاجرين الى مراكز الإيواء و من ثم كلاً إلى دولته.

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