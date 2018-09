“ميليت”: إضافة ” الجضران” إلى قائمة العقوبات الدولية خطوة تستحق الترحيب

المتوسط – جرجس فكري:

أكد السفير البريطاني السابق لدى ليبيا بيتر ميليت، ” أنه يرحب نتفق بقرار مجلس الأمن بإضافة إبراهيم الجضران إلى قائمة العقوبات الدولية”.

وقال ميليت، خلال تغريدة له عبر موقع تويتر،” إن إضافة “الجضران” إلى قائمة العقوبات الدولية خطوة تستحق الترحيب، ويجب أيضًا إضافة كافة المجرمين الذين يعيقون الرفاهية الاقتصادية في ليبيا”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد رحبت بقرار لجنة مجلس الأمن الدولي يوم 11 سبتمبر 2018 باضافة ابراهيم الجضران الى قائمة العقوبات الدولية، مؤكدة إن الجضران تسبب في خسارة الدولة الليبية العديد من الأرواح و ما يزيد عن 60 مليار دولار .

