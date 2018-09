“النهر الصناعي”: المياه ستصل إلى طرابلس تدريجيا الجمعة القادم

المتوسط – جرجس فكري:

أكد جهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، إن المياه ستصل بشكل تدريجي لمدينة طرابلس يوم الجمعة المقبل”.

وأضاف الجهاز، ” العاملون في حقول آبار مياه الحساونة، تمكنوا من زيادة عدد الآبار العاملة ورفع الانتاج وفتح صمامات التحكم بموقع الشويرف”.

وأوضح الجهاز،” إن الموعد المبدئي لضخ المياه سيكون الجمعة إذا لم يحدث ظرف طارئ غير متوقع خاصة مع استمرار تعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات المسلحة”.

