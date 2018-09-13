تظاهرة واسعة في طرابلس يوم الأحد المقبل

أعلن حراك صوت الشعب عن تنظيمه تظاهرة سلمية راجلة يوم الأحد المقبل الساعة الـ12 ظهراً، تجوب شوارع طرابلس من ميدان جزيرة فشلوم وانتهاءً بميدان جنة العريف ، احتجاجاً على عدم تجاوب المسؤولين مع المطالب الإصلاحية التي طالب بها الحراك بمسيرات سابقة .

ونشر الحراك على صفحته الرسمية اليوم، صوراً من بطاقات الدعوات للتظاهرة، التي سيتم المباشرة بتوزيعها غداً الجمعة.

ووفقاً للبطاقات، بين الحراك أنه قرر البدء بحملة كبيرة لإسقاط الأجسام السياسية الحالية بالساحة الليبية وعلى رأسها المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والبرلمان ، مشدداً على أنه سيطالب بالتعجيل بالإنتخابات .

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