القبض على 46 مهاجراً غير شرعي في صبراتة

القت الغرفة الأمنية بصبراتة والقوة البحرية بمكتب الهجرة غير الشرعية، القبض على 46 مهاجراً غير شرعي، أغلبهم من السودان، كانوا على متن قارب مطاطي يقل 150 راكباً.

وقال رئيس قسم الهجرة غير الشرعية بصبراتة المقدم باسم الغزالي، في تصريحات صحفية، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن القارب خرج من شواطئ مدينة الزاوية بعد قطعه مسافة 3 كم تعطل محرك القارب، و عُثر على 46 راكباً، فيما زال مصير البقية مجهولاً، مشيرا إلى أن البحث لازال جارياً عن البقية ، وأنه تم التواصل مع المنظمات الدولية لترحيل المهاجرين الى مراكز الإيواء و من ثم كلاً إلى دولته.

