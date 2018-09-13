بماذا علق معيتيق على توقيع الإصلاحات الاقتصادية؟

قال عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن توقيع الحزمة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية جاء بعد جهود مضنية استمرت اكثر من عامين قبل أن يتم توقيعها مساء الأربعاء في طرابلس .

وفى منشور عبر صفحته على فيسبوك أعرب معيتيق عن سعادته لتوقيع هذه الحزمة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية قائلاً بأنه كان يُصر عليها منذ تولي حكومة الوفاق الوطني مهامها .

وأشار معيتيق في منشوره إلى حضور التوقيع من قبل كل من رئيس المجلس الرئاسي و رئيس مجلس الدولة الاستشاري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

وأعرب عضو الرئاسي عن أمله في أن يكون هذا القرار بداية لحزمة من القرارات التي سيتم اتخاذها الأيام القادمة والتي قال إنها ستساهم في رفع المعاناة على المواطن وانخفاض أسعار السلع الأساسية وقطع الطريق على السماسرة، وأن يكون نقطة تحول تاريخية في مستقبل البلاد وذلك على حد تعبيره .

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