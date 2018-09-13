الرئاسي يشكل لجنة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار جنوب طرابلس

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الأربعاء قراراً يقضي بتشكيل لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة.

الرئاسي أشار في نص القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن اللجنة ستقوم بالإشراف على الامتثال لإتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل فرق لمراقبة التحقق الإتفاق والفصل في الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها وتقديم المشورة.

وأكد على أنه بإمكان اللجنة الاستعانة بخبراء من بعثة الأمم المتحدة لتسهيل القيام بمهامها، مخصصاً أرقام هاتفية معلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتسهيل التواصل معها من قبل الجهات العامة والمواطنين.

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