بماذا وصف السويحلي توقيع الإصلاحات الاقتصادية ؟

أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عن استغرابه من بعض المواد الواردة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية المُوقع بين الرئاسي والمصرف المركزي بحضور خلفه في رئاسة المجلس خالد المشري .

وفى تغريدة نشرها بوقت متأخر من مساء الأربعاء عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، اعتبر للسويحلي أن ما تم التوقيع عليه به تَجاهُل لصرف علاوة الأبناء المتوقفة منذ 2013 وزيادة مكافأة المتقاعدين الذين قال إنهم يعيشون على الكفاف .

وأرفق رئيس مجلس الدولة السابق مع تغريدته نسخاً عن رسالتين وجههما إلى الرئاسي إبان فترة ولايته وتنص هذه الرسائل على ضرورة رفع وصرف علاوة الأبناء التي أقرها المؤتمر العام سنة 2013 وزيادة مخصصات أرباب الأسر .

واعتبر السويحلي هذ التجاهل أمراً محيراً وقال : ” سنتحصل على 15مليار دينار تقريباً من رفع سعر الدولار وتكلفة البندين 4 مليارات فقط ! ” وذلك في إشارة منه لبندي علاوة الأبناء ومخصصات الأسر .

وفى ختام تغريدته اعتبر السويحلي إن ما تم توقيعه اليوم يأتي برمته للتوظيف السياسي بهدف لبقاء أطول فترة على الكراسي قائلاً : ” هذا التوظيف تصاعد اليوم بشكل مقزز ” .

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