الوطنية للنفط الهجوم الإرهابي لم يتسبب في أي خسائر في الإنتاج

العنوان-طرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط انها مستمرة في ادارة عملياتها في كافة أرجاء البلاد بشكل طبيعي بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له و من دون أي خسائر في الإنتاج .

وطمئنت المؤسسة كافة المواطنين بأنها قد قامت بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمة بما يَضمن تواصل الانتاج وسير العمليات اليومية بصورة اعتيادية.

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أن هذا الهجوم لم و لن يضعف من معنويات موظفي المؤسسة ،مضيفًا أن منظومات الميزانيات والإيرادات التابعة للإدارة العامة للمالية مؤمنة، وكذلك كل البيانات المتعلقة بأنشطة المؤسسة من استكشاف وإنتاج وتكرير وتصنيع وتسويق لم تتعرض أي ملفات حساسة للتلف أو الخسارة إثر الهجوم و لاحتفاظ المؤسسة بنسخ احتياطية من بياناتها الالكترونية حسب البيان.

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