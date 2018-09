«الاتحاد الأوروبي»: مستعدون لمحاسبة كل من يعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

المتوسط

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بيانا ، أكدوا خلاله وقوفهم إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الليبية في وقت فيه خسائر غير مبررة في الأرواح ومعاناة واسعة النطاق.

وتابع البيان، إن الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين، مستعد للنظر في خيارات محاسبة كل من يعيق تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين. وفي نفس الوقت، نحن مستعدون لمساعدة جميع الليبيين الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحدة خاضعة للمساءلة.

وشدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، على دعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثل الأمين العام غسان سلامة لتحقيق الاستقرار في طرابلس، ويرحب بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 4 سبتمبر في مدينة الزاوية، واتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الصادر في 9 سبتمبر.

ودعى الاتحاد جميع الأطراف إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية والالتزام بها والعمل بنية حسنة من أجل توطيدها، مشيرا إلى أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار ، مثل الهجمات الصاروخية على مطار معيتيقة وكذلك التصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف تعد غير مقبولة. وعلاوة على ذلك، تشكل الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية انتهاكات للقانون الدولي.

وتابع البيان، إن الاتحاد الأوروبي ، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين ، مستعد للنظر في خيارات محاسبة كل من يعيق تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين، وفي نفس الوقت، نحن مستعدون لمساعدة جميع الليبيين الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحدة خاضعة للمساءلة.

واستطرد البيان، لقد حان الأوان للتغيير الحقيقي -لإنهاء افتراس الموارد الليبية ومناخ الخوف ، و آخيراً ضمان الخدمات الأساسية والحريات الفردية التي يطمح إليها الشعب الليبي، كما أن الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 10 سبتمبر على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، التي هي مؤسسة حيوية للشعب الليبي ، أبرز الحاجة الملحة لجميع الأطراف الليبية للالتقاء والتغلب على دوامة العنف هذه والمعاناة اليومية.

وانهي الاتحاد بيانه قائلا، سيبقى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء شركاء في بناء استقرار ليبيا دون كلل من خلال المؤسسات المنتخبة ديموقراطياً، والأجهزة الأمنية الخاضعة للمساءلة والسلطة القضائية المستقلة ، وسيادة القانون ، والإدارة الشفافة للثروة الوطنية. ونؤكد مجددا دعمنا القوي والمستمر لخطة عمل الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية. كما سنواصل دعم الشعب الليبي ، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً ، من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية في ليبيا بالشراكة مع السلطات الليبية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

