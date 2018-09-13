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إيطاليا تُحدد مكان إقامة “مؤتمر ليبيا”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الإيطاليّة إنزو موافيرو ميلانيزي إِن مؤتمر إيطاليا حول ليبيا سينطلق منتصف نوفمبر المقبل في صقلية.

وأضاف ميلانيزي في إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي بشأن ليبيا أن المؤتمر ستشارك فيه دول الجوارِ الليبي إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى كافة الجهات الفعالة على الساحة الليبية.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن اختيار منتصف نوفمبر جاء بناء على الموعد الذي حدده الليبيون للانتخابات في شهر ديسمبر، مؤكدا أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو دعم الجهودِ المحلية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا خاصة مع تأزم الوضع وهجمات الميلشيات في الآونة الأخيرة على حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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