إيطاليا: الليبيون هم من يحددون موعد الانتخابات

جدد وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي، تأكيد بلاده على أن الشعب الليبي هو من يحدد موعد وكيفية إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وأوضح ميلانيزي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، أن بلاده تدعم خطة عمل الأمم المتحدة لإنجاح العملية السياسية في ليبيا، التي تتضمن إجراء انتخابات عامة يقرر موعدها الشعب في ظل إطار تشريعي سليم، وظروف آمنة، بحسب البيان.

يذكر أن الأطراف الليبية اجتمعت في باريس، أواخر مايو الماضي، واتفقت على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر من العام الجاري، وفق إطار دستوري.

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