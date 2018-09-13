الحرس البلدي إجدابيا يضبط سلع و لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري

إجدابيا 13 سبتمبر 2018 (وال) – ضبطت دورية جهاز الحرس البلدي إجدابيا يوم أمس الأربعاء لحوم و مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في المحال التجارية بالمدينة .

و أوضح مكتب الإعلام و التوثيق في جهاز الحرس البلدي إجدابيا أن عناصر الدورية قاموا بحمله تفتيشية على العمالة الأجنبية وصلاحية المنتجات المعروضة داخل المحال التجارية.

هذا وتم خلال الحملة ضبط العديد من المخالفات الصحية ومواد غذائية و عصائر لا يوجد عليها تاريخ إنتاج و انتهاء صلاحية، وكذلك لحوم و خضروات غير صالحة للاستهلاك البشري.

يشار إلى أن دورية الحرس البلدي إجدابيا قامت بإحالة أصحاب المحلات المخالفة للنيابة العامة و الجهات ذات الاختصاص. (وال – إجدابيا) أ ج / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال