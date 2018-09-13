مجلس حكماء منطقة كركورة يعتمد ميثاق شرف لمحاربة الظواهر الهدامة بالمنطقة

كركورة 13 سبتمبر 2018 (وال) – اعتمد مجلس حكماء واعيان منطقة كركورة ميثاق شرف لمحاربة الظواهر الهدامة في المنطقة ومحيطها.

هذا وتتمثل الظواهر الهدامة في الأفعال التي تخل بالقوانين والعرف والدين والأخلاق كالقتل والسرقة والإرهاب والوقوف ضد شرعية الدولة وتبني أيدلوجيات أجنبية والتستر على المجرمين والإرهابيين.

يذكر أن الميثاق أعتمد من قبل مختار محلة منطقة كركورة السيد فتح الله ابريك ومجلس حكماء المنطقة وكافة أعيان منطقة كركورة، تأكيداً على البرأة الكاملة ورفع الغطاء الاجتماعي على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأعراف والأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي.

يشار إلى أن هذا الميثاق تكملة لما ورد في وثيقة العرف الاجتماعي الموقع من قبل مشائخ واعيان برقة في بلدية المرج بعد إضافة المزيد من البنود لها واعتمادها رسميا من قبل مجلس حكماء ومختار محلة منطقة كركورة.

ودعا مجلس حكماء منطقة كركورة كل المدن والمناطق بتوقيع ميثاق شرف مماثل لهذا لأجل النهوض بالوطن وخدمة الصالح العام وتضييق الخناق على كل من يخالف القوانين والأعراف. (وال – كركورة) ع م / هــ ع

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