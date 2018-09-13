الإتحاد الأوربي: مستعدون للنظر في خيارات محاسبة على كل من يهدد عمل المؤسسات السيادية في ليبيا

ليبيا – أعلن الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء اليوم الخميس وقوفه إلى جانب الشعب والحكومة الليبية بعد الخسائر غير المبررة في الأرواح والمعاناة الواسعة النطاق بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت جنوب العاصمة طرابلس.

الإتحاد الاوروبي أكد في بيان له والذي تلقت المرصد نسخة منه على دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثل الأمين العام سلامة لتحقيق الاستقرار في طرابلس.

ورحب الإتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الـ 4 من سبتمبر الجاري في مدينة الزاوية بالإضافة إلى إتفاق تعزيز وقف اطلاق النار الصادر في الـ9 سبتمبر من ذات الشهر.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الانضمام لهذه الاتفاقية والالتزام بها والعمل بنية حسنة من أجل توطيدها، منوّهة إلى أن أي إنتهاك لوقف إطلاق النار والهجمات الصاروخية على مطار معيتيقة والتصريحات التحريضية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف تعد غير مقبولة وعلاوة على ذلك فأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل إنتهاكات للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن الإتحاد الأوروبي أبدى إستعداده للتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين للنظر في خيارات محاسبة كل من يعيق تنفيذ الإتفاقيات الأخيرة أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين إلى جانب مساعدة جميع الليبيين الذين يريدون بناء مؤسسات دولة متينة موحدة خاضعة للمساءلة.

وقال الإتحاد في بيانه :”لقد حان الأوان للتغيير الحقيقي لإنهاء افتراس الموارد الليبية ومناخ الخوف وآخيراً ضمان الخدمات الأساسية والحريات الفردية التي يطمح إليها الشعب الليبي كما أن الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 10 سبتمبر على مقر المؤسسة الوطنية للنفط التي هي مؤسسة حيوية للشعب الليبي أبرز الحاجة الملحة لجميع الأطراف الليبية للالتقاء والتغلب على دوامة العنف هذه والمعاناة اليومية”.

وشدد الإتحاد الأروبي ودوله الأعضاء على أنهم شركاء في بناء استقرار ليبيا دون كلل من خلال المؤسسات المنتخبة ديمقراطياً والأجهزة الأمنية الخاضعة للمساءلة والسلطة القضائية المستقلة وسيادة القانون والإدارة الشفافة للثروة الوطنية.

الإتحاد الأوروبي شدد في ختام بيانه على دعمه القوي والمستمر لخطة عمل الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية ومواصلته على دعم الشعب الليبي خاصة الفئات الأكثر ضعفاً من خلال المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية في ليبيا بالشراكة مع السلطات الليبية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

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