أمن بنغازي يضبط تاجري مخدرات في بنينا

العنوان-بنغازي

تمكّنت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخصين يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة والمسكرة بمنطقة بنينا.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن بنغازي قيام المدعو (ص.ع.ص) مواليد 1997، بالاتجار بالمواد المخدرة نوع “حشيش ” والاتجار بالمواد المسكرة نوع “خمرة” داخل محل لبيع السجائر (كشك) بمنطقة بنينا.

وأوضحت التحريات أن عقب تقنين الإجراءات، وإعداد محضر تحري بخصوص الواقعة، تم إعداد كمين مُحكم وأثناء ضبط المدعو الأول (ص.ع.ص) تم ضبط معه المدعو الثاني (أ.ج.ح) مواليد 1984 وهو يبيع في المواد المسكرة داخل نفس نطاق المكان المتحرى عنه.

وذكرت: أن اثناء تفتيش المكان تم ضبط 10 قطع من المواد المخدرة داخل (الكشك) واستخراج 16 قنينة (خمرة) من مركبة نوع (لانسر جناح) اللون رصاصي بدون لوحات معدنية مستخدمها المدعو الثاني لغرض بيع المواد المسكرة وكذلك ضبط في نفس المكان ذخيرة نوع (كلاشن كوف) وبسؤال المتحري عنهم ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.

وأشارت معلومات وتحريات مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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