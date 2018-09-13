الاتحاد الأوروبي: مستعدون لمحاسبة من يعيق الهدنة بطرابلس

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الخميس، أنها مستعدة لمحاسبة كل من يعيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، أو يهدد العمل الحر للمؤسسات السيادية التي تعمل لصالح جميع الليبيين.

ودعت البعثة، في بيان لها على صفحتها الرسمية، جميع الأطراف الليبية إلى الانضمام إلى هذا الاتفاق، والالتزام به، والعمل بنية حسنة من أجل توطيده، معتبرة “الهجمات الصاروخية “على مطار معيتيقة، و”التصريحات التحريضية”، انتهاكًا للقانون الدولي.

وأضافت البعثة أنه قد آن الأوان لإنهاء “افتراس” الموارد الليبية ومناخ الخوف، والعمل على ضمان الخدمات الأساسية والحريات الفردية التي يطمح إليها الشعب الليبي.

يذكر أن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قال، الثلاثاء، إن المجتمع الدولي على استعداد لمحاسبة أي طرف يقوم بخرق الهدنة في طرابلس.

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