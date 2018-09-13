مطار بنينا الدولي يطالب موظفيه بعدم قبول أعداد إضافية من المسافرين

بنغازي 13 سبتمبر 2018 (وال) – طالبت إدارة مطار بنينا الدولي كافة شركات نقل الركاب و محطات المناولة العاملة لديها بعدم قبول أعداد إضافية من المسافرين .

وجاءت هذه المطالبة استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم (6) لعام 2005 ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية وملحقاته بالإضافة إلى معايير و ضوابط الملاحة الجوية وحفاظا على أمن وسلامة المسافرين.

وأوضحت إدارة المطار عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أنه تم ورود العديد من التقارير و الشكاوي التي تتعلق بقبول أعداد إضافية من المسافرين تفوق عدد مقاعد الطائرات , الأمر الذي يعد خرقاً خطيراً لقوانين الطيران المدني و السلامة الجوية و يعرض مخالفيه للمساءلة القانونية.

وطالبت إدارة المطار كافة موظفيها بعدم التعاون أو تلقي أي تعليمات أو توصيات من أي جهة أو شخصية مهما كانت في قبول أعداد زائدة عن عدد المسافرين المسموح به على متن الطائرة.

وشددت على أنه في حال ثبوت قبول أعداد إضافية من أي موظف سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاده من العمل في مطار بنينا الدولي . (وال – بنغازي) أ ج / هــ ع

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